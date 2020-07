Das 8. Filmfestival Kitzbühel (24.–30. August 2020) bietet jungen Filmschaffendenaus aller Welt eine Bühne und hat sichdamit zu einer Plattform des Austausches für die heimische und internationale Filmbranche etabliert.Die unterschiedlichenVeranstaltungsformate im Rahmen des Festivals mit klassischen Kino-Screenings, Open-Air-Vorführungen, Autokinooder derVorführung im höchstgelegenen Kino Europas am Kitzbüheler Horn begeisternjährlich das Kinopublikum.

TERMINE 8. FILMFESTIVAL KITZBÜHEL

Programm: DI, 25. August, 18.00 Uhr –offizielle Eröffnung, Eröffnungsfilm

MI, 26. bis FR 28. August –jeweils ab 15 Uhr Vorführung der Wettbewerbsfilme

MI, 26. August, 20.30 Uhr –Picknick und Crime(Eintritt frei)

DO, 27. August, 20.30 Uhr–Autokino und Street-Food-Market

FR, 28. August, 20.30 Uhr–Kino am Berg–Österreich-Premiere „Downhill“

SA, 29. August, 18.30 Uhr –Preisverleihungund Festivalnight

SO, 30. August, ab 9.30 Uhr –Vorführung der SiegerfilmeBranchenprogramm:

MI, 26. August, 11.00 Uhr –Weißwurstbrunch der Jury

SA, 29. August,Vormittag –Förderforum Networking Brunch

WEITERE TERMINE–PICKNICK UND CRIME

An dreiTerminen können Kitzbühels Gäste dieses Jahr den Sommer über beim Open-Air-Kino auf der Pfarrwiese Uraufführungen von TV-Krimi-und Thrillerhighlights erleben–und das bei freiem Eintritt!

Alle Termine in AnwesenheitderFilm-Teams.

FR, 7. August–Uraufführung„Freund oder Feind. Ein Krimi aus Passau“TV-Krimi mit Marie Leuenberger und Michael Ostrowski

14. August–Uraufführung„Die Donau ist tief. Ein Krimi aus Passau“TV-Krimi mit Marie Leuenberger und Michael OstrowskiMi,

26.August–Uraufführung „Spurlos in Marseille“ TV-Thriller mit Fabian Busch und Sabrina Amal