„Alles perfekt“ in Kössen

21.04.2018, 18:11 Uhr

Die Comedians gastierten im VZ-Kaiserwinkl

KÖSSEN(jom). Die Comedy Hirten begeisterten mit ihrer neuen Show „alles perfekt“ die Besucher in Kössen. Am vergangenen Freitag präsentierten die Comedians das Gag-Feuerwerk mit vielen neuen Parodien. „Schöner, Reicher und glücklicher mit den Comedy Hirten“ das versprach die unterhaltsame Formation den Kössenern Besucher.Stand-up Comedy war gestern, hier kommt die erste Start-up Comedy. Wir halten der digitalen Welt noch eines entgegen: natürliche Intelligenz! So der Tenor der vier ComediansBei den besten Key Note Speakern an diesem Abend bekamen so einige Prominente wie Angela Merkel, Marcel Hirscher, Theresa Stadlober, Dominic Thiem, Hans KnaußDonald Trump und Peter Schröcksnadel ihr „Fett weg“.„Sehr lustig, packend und spannend“ applaudierten auch Hausherr Bgm. Reinhold Flörl und Vizebgm. Marissa Dünser.Im Rahmen dieser Veranstaltung fand auch eine Ausstellung von Bildern der Kössener Malerin Elisabeth Endstraßer statt.