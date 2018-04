Konzert im Zeichen von Ehrungen und Abschied

30.04.2018, 10:26 Uhr

Kapellmeister Manfred Opperer legt Taktstock nieder

REITH (rw). Nach zehn Jahren dirigierte Kapellmeister Manfred Opperer am Samstag sein letztes Frühjahrskonzert. Unter dem Motto „Finale“ präsentierte er mit den Reither MusikantInnen ein anspruchsvolles Programm.Besonderen Applaus gab es für die beiden konzertanten Wertungsstücke der Stufe C (1. Preis) „Caledonia“ und „Tanz mit dem Teufel“. Bürgermeister Stefan Jöchl kündigte in seiner Funktion als Moderator zum 100. Geburtstag von Leonard Bernstein das Musical "West Side Story" an. Weitere bekannte Stücke wie z. B. "Unter der Ruhmes-Flagge", "Indiana Jones Selection", "Poolster Marsch" wurden zum Besten gegeben.

Schwerer Abschied & Ehrungen



10 Jahre: Lukas Hauser, Maria Schablitzky, Christine Wiedmayr

25 Jahre: Emanuel Bacher

30 Jahre: Andreas Meikl, Bernhard Rabanser

40 Jahre: Manfred Opperer

45 Jahre: Ehrenmitglied Egid Jöchl

50 Jahre: Klaus Hagleitner

Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze: Anna Köck, Lena Schwabl

Jungmusikerleistungsabzeichen in Silber: Lena Hölzl, Andrä Hölzl, Christoph Opperer

Die Taktstockübergabe erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Bis die Nachfolge geregelt ist, bleibt Kapellmeister Manfred Opperer weiter im Amt.In der Pause standen verdiente Mitglieder bei den Ehrungen im Mittelpunkt: