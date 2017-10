Gelungene Premiere für Querfeldeinrennen

12.10.2017, 15:37 Uhr

183 Radbegeisterte strampelten auf der Lafferer-Trabrennbahn und im Gelände

ST. JOHANN. Über internationale Beteiligung, viele Zuschauer und ein Rekordstarterfeld von 183 Radsportlern freute sich die Radunion St. Johann beim 1. Querfeldeinrennen und dem 9. „Kids-Cup“.Beim 9. Mountainbike „Kids-Cup“ waren die Talente aus Bayern und Tirol besonders erfolgreich im Einsatz. Heimische Podestplätze eroberten Benjamin Brandtner (SV Gnus/Kirchdorf) mit dem 1. Platz im U7-Bewerb, Fabio Rapira (RU St. Johann) mit Rang 2 im U13-Bewerb und Andreas Mayer (RU St. Johann) mit seinem Sieg im U17-Bewerb.

Großen Anklang fand das erstmals durchgeführte Querfeldeinrennen für die Elite- und Sportklassen. 59 Damen und Herren gingen an den Start. Auch RU-Obmann Ferdinand Fuchs und Franz Steiner zeigten ihre Qualitäten im schwierigen Gelände. Für einen heimischen Sieg sorgte Christoph Lechner (RU St. Johann) bei den Junioren. In der Sportklasse landeten Raimund Stanger und Roland Walfer (beide Radsport Stanger Kitzbühel) am 2. und 3. Rang.