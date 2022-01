Ein Einbruchsdiebstahl ereignete sich gestern spätabends/nachts in Köttmannsdorf. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Wohngebäude, erbeuteten jedoch nur geringe Geldbeträge.

KÖTTMANNSDORF. Gestern drangen in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 23.15 Uhr bisher unbekannte Täter in ein Wohngebäude in der Gemeinde Köttmannsdorf (Bezirk Klagenfurt). Sie öffneten hierfür gewaltsam eine Türe und drangen ein.

Überraschung bei Beute

Als sie im Gebäude angekommen waren, stahlen sie Bargeld - jedoch überraschenderweise "nur" in geringer Höhe. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro. Die Polizei ermittelt.