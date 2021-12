Dass Feuerwerkskörper sich nicht überall großer Beliebtheit erfreuen, betonen nicht nur Umweltschützer und Besitzer von Haustieren. Die falscheste Verwendung für Feuerwerkskörper wurde vergangene Nacht aber sichtbar.

KEUTSCHACH. Bislang Unbekannte sprengten in der Nacht zum 27. Dezember mit Feuerwerkskörpern einen Mistkübel am Parkplatz des Aussichtsturms Pyramidenkogel. Die Polizei ermittelt in Richtung Sachbeschädigung.