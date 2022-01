Trotz Lebensgefahr sind Eltern und Kinder am Moosburger Teich auf dünnem Eis unterwegs. So sieht es aktuell mit der Eisdicke aus.

MOOSBURG. "Eislaufen am Moosburger Teil ist zurzeit nicht möglich. Es war zwar kalt, aber es hat mehrfach geschneit. Das Eislaufen ist lebensgefährlich", beurteilt Eismeister Ekhard Sagmeister von der Marktgemeinde Moosburg die Situation an den Moosburger Teichen am 12. Jänner 2022. Dennoch betreten immer wieder ein paar Unbelehrbare die Teiche zum Eislaufen – und das obwohl mehrere Eisfläche-Betreten-Verboten-Schilder aufgestellt sind. Sogar Eltern mit Kindern, mit Schlitten und mit Kinderwägen wurde bereits mehrfach gesichtet.

Heuer haben wir Schichteis

Laut Sagmeister beträgt die dickste Stelle 13 Zentimeter. Bei dem heurigen Eis handelt es sich aber um Schicht- und nicht um Kerneis. Zudem hat der Teich nicht an allen Stellen gleich dickes Eis. Beispielsweise nimmt die Tragfähigkeit an den Zu- und Abläufen enorm ab. Mit einer Öffnung wird erst ab nächster Woche gerechnet. Die Oberfläche des Teiches, der in Privatbesitz ist und von der Gemeinde betreut wird, wird dann professionell abgehobelt. Sobald der Teich freigegeben ist, ist das Benützen kostenlos. Die Strecke zum Eislaufen beträgt rund einen Kilometer. Schlittschuh-Enthusiasten müssen sich aber einfach noch gedulden!