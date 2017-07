Klagenfurt Land: Verkehrsunfälle und Fahrrad-Diebstahl

16.07.2017, 22:21 Uhr

Mopedlenker fiel in Magdalensberg über Motorhaube, alkoholisierter Quad-Fahrer in Schiefling, Fahrraddiebstahl in Pörtschach.

MAGDALENSBERG, PÖRTSCHACH, SCHIEFLING. Von der B92 kommend wollte heute ein 34-jähriger PKW-Lenker auf eine Gemeindestraße einbiegen. Ihm kam ein 16-jähriger Lehrling auf einem Moped entgegen und die Fahrzeuge kollidierten. Der junge Mopedlenker wurde über die Motorhaube des Autos geschleudert und kam seitlich des Fahrzeugs zum Liegen. Der Rettungshubschrauber C11 brachte ihn ins Klinikum Klagenfurt. Beide Lenker sagten, dass sie den jeweils anderen aufgrund der engen, kurvigen Straßen nicht bzw. zu spät gesehen hätten.

Fahrrad gestohlen

Unfall von alkoholisiertem Quad-Lenker

In Pörtschach stahlen gestern um die Mittagszeit unbekannte Täter ein Fahrrad. Auf einem Fahrradparkplatz brachen sie die Sperrvorrichtung zweier miteinander verbundener Fahrräder auf. Sie waren an einer fix verankerten Stange befestigt. Das zweite Fahrrad ließen sie zurück. Es entstand ein Schaden von über 2.000 Euro.In Schiefling - Zauchen - lenkte heute ein 39-Jähriger ein Quad in alkoholisiertem Zustand auf der Keutschacher Landesstraße. Er fuhr anscheinend zu schnell, weshalb er im Freilandgebiet nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Mann fuhr gegen einen Metallmasten. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins UKH Klagenfurt gebracht.