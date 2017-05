Koschutnikturm: Wanderer rutschte auf Schneefeld aus

14.05.2017, 17:03 Uhr

Eine Wanderung entlang des Kärntner Grenzweges wurde einem Kanadier zum Verhängnis. Er zog sich schwere Verletzungen an der Schulter zu.

ZELL, FERLACH. Ein Alpin-Ausflug endete heute für einen 63-jährigen Pensionisten - österreichischer Staatsbürger mit Hauptwohnsitz in Kanada - im Unfallkrankenhaus. Er wanderte mit seinem in Klagenfurt wohnenden Sohn entlang des Kärntner Grenzweges - vom Koschutahaus in Richtung Potoksattel. Ohne Fremdverschulden rutschte der Mann im Bereich des Ostschlucht-Ausläufers des Koschutnikturmes in ca. 1.700 Meter Seehöhe auf einem Schneefeld aus. Er stürzte und verletzte sich schwer an der rechten Schulter. Er wurde vom Rettungsteam des Hubschraubers RK1 erstversorgt und mit der Seilwinde geborgen. Auch sechs Männer und zwei Frauen der Bergrettung Ortsstelle Ferlach waren im Einsatz.