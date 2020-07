Eine Schifffahrt auf dem Wörthersee, von Velden nach Klagenfurt!

Unsere schöne Schifffahrt startet in Velden am Wörthersee,

beim berühmten Falkensteiner Schlosshotel.

Das Falkensteiner Schlosshotell war ab 1952,

immer wieder Drehort für Filme und Serien.

Die bekannteste Serie war ,,Ein Schloss am Wörthersee"

mit Roy Black als Hauptdarsteller.

Noch immer, ist das Falkensteiner Schlosshotel Velden

ein 5-Sterne Hotel und hat nichts von seinem Glanz verloren.

Mit der Wörthersee Schifffahrt fahren wir beim Casino in Velden vorbei

und kommen kurz danach zum Kelag-Schau-Kraftwerk,

mit dem Café/Restaurant und der schönen Terrasse.

Die nächste Schiffsanlegestelle ist das Strandcafe

und Restaurant "Weißes Rössl" am Südufer vom Wörthersee.

Auch sehr bekannt durch den Film ,,Im weißen Rößl",

mit der hübschen Wirtin Josepha (Waltraud Haas)

und dem Oberkellner Leopold (Peter Alexander).

Vom Schiff kann man das Hermitage Vital Resort wunderbar sehen

und im Hintergrund ist auch noch ein Blick auf den Pyramidenkogel möglich,

bevor das Strandbad Dellach mit seinem

smaragdgrünen Wasser im Blickfeld auftaucht.

Bei der Anlegestelle Hotel Werzer in Pörtschach,

beginnt die schönste Promenade vom Wörthersee.

Direkt am Ufer entlang führt die Seepromenade Pörtschach,

bis zur Pörtschacher Halbinsel/Pörtschacher Landspitz.

Von dort hat jeder Feriengast, einen fantastischen Blick

vom Peter Alexander Steg auf die kleine Kapuzinerinsel.

Weiter geht unsere Reise um die Halbinsel herum,

zur kleinen Kirche nach Maria Wörth.

Wer die schöne Kirche noch nicht gesehen hat,

sollte sich die Zeit für eine Besichtigung nehmen.

Noch bevor wir zum "GTI Treffen" nach Reifnitz kommen,

sehen wir die "Weiße Villa vom Wörthersee".

Es handelt sich dabei um das Schloss Reifnitz.

Nur ein paar Meter vor der Anlegestelle Reifnitz,

ist die Golf GTI Skulptur aus Beton aufgestellt.

Tausende Besucher nutzen jedes Jahr die Skulptur,

für ein Erinnerungsfoto vom "Urlaub am Wörthersee".

In Krumpendorf befindet sich noch immer,

das legendäre Tanzlokal Tenne.

Das Tanzlokal Tenne wurde 1910 gegründet

und 1964 vom ,,Mandy von den Bambis" übernommen.

Heute ist das Lokal in steirischer Hand

und zahlreiche Stars gaben sich in den letzten Jahren,

immer wieder die Türklinke in die Hand.

Mit der Anlegestelle Klagenfurt-See am Fiedelstrand,

genau in der Mitte vom schönen Metnitzstrand Park

und in der Nähe vom Strandbad Klagenfurt,

haben wir gemeinsam unser Ziel erreicht.