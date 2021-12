Wie auch im Vorjahr musste die traditionelle Nacht des Sports aufgrund der Coronapandemie abgesagt werden.

KÄRNTEN. Gewählt haben die Mitglieder des Sportpresseklub Kärntens natürlich trotzdem und so konnten die 58 Mitglieder bereits zum 57. Mal die Sportlerinnen und Sportler des Jahres küren. Coronabedingt finden die Ehrungen wie im Jahr 2020 mit den einzelnen Sportlern individuell im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung statt.

Sportlerin des Jahres

In der Kategorie Sportlerin des Jahres wurde Ruder-Ass Magdalena Lobnig aus Völkermarkt mit 567 Punkten an die Spitze gewählt. Ihr folgen Anna Gasser (447 Punkte), Nadine Weratschnig (336 Punkte), Vanessa Herzog, Dunja Zdouc, Katharina Truppe, Irina Sadovnik, Sophie Sorschag, Jasmin Ouschan und Antonia Oschmautz. Bei der Wahl wurde die Völkermarkterin von 51 Mitgliedern der Jury auf Platz eins gesetzt. Lobnig ruderte bei den Olympischen Spielen in Tokio im Sommer zu Bronze. Wir haben berichtet.

Magdalena Lobnig mit der Bronzenen der Olympischen Spiele in Tokio.

Sportler des Jahres

Bei den Herren wurde mit 569 Punkten Marco Schwarz zum Sportler des Jahres 2021 gewählt. Der Radentheiner Ski-Star gewann bei der Weltmeisterschaft Gold in der Kombination und Bronze im Riesentorlauf. Krönen konnte der Slalomfahrer seine Saison 2020/21 mit der kleinen Kristallkugel. Wir haben damals ein Gespräch mit ihm geführt. Auf Platz zwei bei der Sportlerwahl landete Albin Ouschan mit 407 Punkten vor Adrian Pertl mit 400 Punkten. Die weiteren Platzierungen: Matthias Mayer, Felix Oschmaut, Heiko Gigler, Mario Leitner, Martin Hinteregger, Michael Raffl, Alexander Payer. Insgesamt wurde Marco Schwarz von der Jury des SPK 54 Mal auf Platz eins gesetzt.

Marco Schwarz mit der kleinen Kristallkugel im Slalom, er wurde zum Sportler des Jahres 2021 gewählt.

Mannschaft des Jahres

Im Jahr 2019 kürten sich die Rotjacken zum 31. Mal zum Meister der damaligen Erste Bank Eishockey Liga. Im darauffolgenden Jahr musste die Liga mitten in Playoff abgebrochen werden, was dazu führte, dass der EC-KAC damit amtierender Meister blieb und sich in der Saison 2020/21 erneut zum 32. Mal den Meisterpokal, diesmal aber in der neugegründeten ICE Hockey League, holte. Überraschend konnte der Rekordmeister heuer auch mit seiner Performance in der Champions Hockey League. Nach dem Erreichen des Achtelfinales, konnten die Rotjacken den Top-Favoriten Leksand im Hinspiel mit einem 4:0 schlagen. Beim Rückspiel im hohen Norden musste man sich mit 1:8 gegen die Schweden geschlagen geben. Der Sportpresseklub wählte den EC-KAC mit 55 der 58 Stimmen zur Mannschaft des Jahre 2021.

Der EC-KAC wurde vom SPK zur Mannschaft des Jahres 2021 gewählt.

Nachwuchshoffnungen

In den Kategorien Aufsteigerin und Aufsteiger des Jahres wurde bei den Damen das 17-Jährige Wasserschi-Talent Pia Mattersdorfer des UWWC Pörtschach und bei den Herren der Sportkletterer Timo Uznik aus St. Johann, auf den jeweils ersten Platz gewählt. Mattersdorf kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken, so holte sie bei der U17 EM im Springen den ersten Platz und bei der WM den vierten Platz. Hinter ihr, in der Sportlerwahl auf den Plätzen zwei bis vier finden wir Rosa Donner, Hannah Wiegele und Eva Herzog. Der Sportkletterer Timo Uznik holte bei der U16 Europameisterschaft im Vorstieg den ersten Platz, einen zweiten Platz bei der U16-EM Kombination und einen dritten Platz bei der U16-Weltmeisterschaft Kombination. Hinter dem Kärnten Sport-Athleten auf den Plätzen zwei bis vier finden wir Paul Verbnjak, Marco Kasper und Daniel Tschofenig.

Timo Uznik ist die Nachwuchshoffnung im Sportklettern.

Pia Mattersdorfer wurde zur Nachwuchssportlerin des Jahres gewählt.

Ausnahmesportler mit Behinderung

In der Kategorie Sportlerin mit Behinderung konnte die 20-jährige Villacher Dressurreiterin Julia Sciancalepore, die einen 7. Platz bei den Paralympics in der Kategorie Dressur holte, überzeugen. Schifahrer Markus Salcher überzeugte in der Kategorie Sportler des Jahres mit Behinderung. Bei ihm stehen ein erster Platz in der Abffahrt, ein zweiter Platz im Riestentorlauf, ein dritter Platz im Super-G und zwei dritte Plätze im Riesentorlauf zu Buche. Als Special Olympics Sportlerin des Jahres, nominiert durch den Special Olympics Verein Herzschlag Kärnten wurde die Feldkirchnerin Sarah Mühlbacher gewählt. Die Tänzerin holte bei der Tanzsport-WM den Vizeweltmeistertitel in der Kategori Duo-Division A mit Kamila Jurtin-Jagiello. Wir haben berichtet. Bei den Herren in dieser Kategorie konnte der Wolfsberger Alexander Flechl überzeugen. Mit vier Goldmedaillen bei nationalen und internationalen Turnieren gehört der 39-Jährige sicher zu den erfolgreichsten Sportlern in seiner Klasse. Hier ein Bericht über den Lavanttaler.

Markus Salcher ist der Sportler des Jahres 2021 mit Behinderung.

Vizeweltmeisterin Sarah Mühlbacher mit Kamilla Jurtin-Jagiello.

Alexander Flechl wurde zum Special Olympics Sportler des Jahres 2021 gewählt.

Ehrung für die gesamte Laufbahn

Der Wasserschiläufer Stefan Rauchenwald wurde vom Sportpresseklub Kärnten für seine gesamte Laufbahn als Sportler und Funktionär geehrt. Geboren am 13. August 1943 holte er einen dritten Platz bei der Weltmeisterschaft 1061 in Long Beach in der Teamwertung und einen zweiten Platz bei der Europameisterschaft 1962 in Montreux im Springen. Seit 1984 ist er geschäftsführender Obmann des Wasserski- und Wakeboardclub Pörtschach, weiters ist er seit mehreren Jahrzehnten Mitglied des Technischen Komitees des Europäischen und des Weltverbandes und seit fast dreißig Jahren Präsident beider Komitees.