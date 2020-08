Nachhaltige Themen und Produkte stehen bei der Messe "Go Green" im Vordergrund. Nun wird sie mit der "Ökobau" um das Thema ökologisches Bauen erweitert.

KLAGENFURT. Zum neunten Mal wird heuer im Rahmen der Herbstmesse auch die Nachhaltigkeitsmesse "Go Green" mit dem Schwerpunkt "Fair Leben" stattfinden – von 16. bis 20. September. Nun wird die "Go Green" durch "Die Ökobau" erweitert. Insgesamt geht es um die Themen umweltfreundliches Bauen und Leben sowie um Nachhaltigkeit.

Erste Messe zu ökologischem Bauen

"Nachhaltigkeit und ökologisches Bauen sind sehr wichtige Themen, allein wenn man an die Zunahme an Hitzetagen vor allem im städtischen Bereich denkt", sagt Messe-Präsidentin Maria-Luise Mathiaschitz, die sich über ein breites Workshop-Programm zu diesen Themen freut. "Die Ökobau ist die österreichweite erste Messe zum ökologischen Bauen", so Mathiaschitz, die hofft, dass die Ökobau in den nächsten Jahren wachsen kann.

Großes Workshop-Angebot

Darüber würde sich auch Projektleiter Berndt Triebel von der "Go Green"-Messe freuen. "Wir hoffen, mit der Ökobau zum Umschlagplatz für Hauskäufe und Co. zu werden." In der Messehalle 2 stehen nicht nur Experten zu Förderungen und Energieberatung bereit, man kann ökologisches Bauen auch bei einem Rundgang durch ein imaginäres Haus erkunden. Die Aussteller kommen aus den Bereichen Holzbau, Massivbau, Heizung, Photovoltaik, Smart Home, Elektromobilität, Küche, Wohn- und Schlafzimmer, Naturgarten, Naturpool oder Fenster…

Zusätzlich gibt es eben Workshops rund um Handlungsanleitungen für eine nachhaltige Lebensweise (z. B. ökologisch Wäsche waschen, Ernährung etc.).

Gebäudebegrünung als Thema

Auch Gebäudebegrünung wird Thema sein. Expertin dafür ist Vera Enzi, Vize-Präsidentin der Europäischen Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände (EFB). Sie erklärt, dass Begrünungen einen wichtigen Baustein einer dynamisch reagierenden, energetisch effizienten und klimatisch ausgleichenden Gebäudehülle darstellen. Doch leider ist in Österreich erst jedes zehnte Flachdach begrünt – trotz der vielen Vorteile wie weniger Kühl- bzw. Heizkosten, mehr Biodiversität und Schutz vor dem Klimawandel. Enzi: "Auf der Ökobau stehen viele – Kärntner – Unternehmen mit ihrem großen Know-how zum Thema bereit."

Vor allem Privathäuser können von Förderungen des Landes Kärnten zur Gebäudebegrünung profitieren.

Viel Know-how zum Holzbau

Dass Holz das richtige Material ist, wenn es ums ökologische Bauen geht, davon ist Fritz Klaura (pro:Holz Kärnten), Fachberater und Holzbaumeister, überzeugt. "Wohnklima und Wohnkomfort in einem Holzhaus sind unvergleichlich. Denn Holz atmet und lebt. Wenn man mit Holz baut, sorgt man zusätzlich für Ressourcenschonung. CO 2 -Speicherung, Materialeinsparung, bessere Raumnutzung, stoffliche Unabhängigkeit durch Nutzung des heimischen Rohstoffs und auch Arbeitsplatzsicherung in den heimischen ländlichen Räumen – all das bietet der Rohstoff Holz."

Es gibt viel Know-how zum Holzbau in Kärnten – auch das wird bei der "Go Green" mit Ökobau vor den Vorhang geholt.

Herbstmesse unter dem Motto "5 Themenwelten in 5 Messetagen":

Genussmesse Alpe Adria Modewelt Kärnten Bauen & Modernisieren Wohnen & Interieur "Go Green" mit Ökobau und "Fair Leben"

Zum Programm geht es hier!