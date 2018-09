Alpen Adria Tipps: Süßes in Koper, Welt-Geschmäcker in Görz

22.09.2018, 02:00 Uhr

Gusti di Frontiera" könnte man am Besten als "grenzenloser Geschmack" übersetzen, denn das trifft es wohl am ehesten, wenn man bei dem so betitelten Gaumenfestival an rund 350 Ständen die Geschmäcker der Welt kennenlernen will. Görz verwandelt sich in eine Welt der Gaumenfreuden im Kleinformat, wobei das Stadtzentrum je nach geografischem Gebiet in Themendörfer aufgeteilt wird. Außerdem gibt es ein umfassendes Programm an Vorträgen, Begegnungen, Showcooking etc. Von 27. bis 30. September im Zentrum von Görz. Alle Infos und Details: gustidifrontiera.it

Kuchen, Torten, Schokoladen, Marmeladen und andere Kreationen aus Früchten der Küste und viele Süßspeisen mehr gibt es im Tausch gegen kostengünstige Kupons beim Festival „Süßes Istrien/Sladko Istra“ von 28. bis 30. September (9 bis 19 Uhr) zu verkosten. Wo? Am Tito-, France Prešeren-, Gortanov in Staničev-Platz sowie in der Taverna (alte Salzlagerhalle am Hafen). Dazu: Workshops, Weinverkostungen, Prämierungen u. e. m. Infos: www.sladka-istra.si