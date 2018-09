Hilfe für übergewichtige Kinder und Jugendliche

21.09.2018, 16:12 Uhr

Eine Initiative des Vereins „Down & Up“ und der Kärntner Gebietskrankenkasse unterstützt Kinder und Jugendliche im Kampf gegen Übergewicht. Start in den Bezirken Klagenfurt und St. Veit.

KLAGENFURT/ST. VEIT. Seit dem Jahr 2008 nimmt Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen in Österreich deutlich zu. Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation sind davon in der südlichen Region Österreichs 27,7 Prozent der Buben und 26,3 Prozent der Mädchen betroffen. In absoluten Zahlen sind in Kärnten demnach statistisch (auf Basis des Bevölkerungsstandes von 2017, erhoben durch die Statistik Austria) 8.805 Mädchen und 9.856 Buben betroffen.

Lebensqualität fördern

Wöchentliche Einheiten

Unterstützung für übergewichtige Kinder und Jugendlich bietet nun eine Initiative des Vereins „Down & Up“ und der Kärntner Gebietskrankenkasse (GKK). Die Schwerpunkte dieses Projekts sind mehr Lebensqualität und Fitness, eine langfristige Reduktion und Stabilisierung des Gewichts, Betreuung durch ein multiprofessionelles Team sowie, Ernährungsberatung und Motivationshilfe zur Änderung des Lebensgewohnheiten.„Das Projekt trägt dazu bei, bereits in jungen Jahren Bewusstsein für eine gesunde Lebensweise zu schaffen, körperliches und seelisches Wohlbefinden zu fördern sowie chronischen Erkrankungen vorzubeugen“, betont GKK-Direktor Johann Lintner. Unter kinder- und jugendfachärztlicher Leitung kümmern sich Psychologen, Pädagogen, Diätologen und Sportwissenschafter um die Teilnehmer. „Sie gestalten mit den Kindern und Jugendlichen an wöchentlichen Projektnachmittagen Einheiten aus Bewegung, Ernährung und Psychologie mit unterschiedlichem Ablauf und vielfältigen Inhalten“, fügt Anna Maria Cavini, die medizinische Leiterin des Vereins „Down & Up“, hinzu.Aktuell startet das vom Kärntner Gesundheitsfonds finanzierte Interventionsprogramm in den Bezirken Klagenfurt und St. Veit durch. Hier anmelden!