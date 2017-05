Mitterlehner-Rücktritt: Reaktionen aus Kärnten

10.05.2017, 14:09 Uhr

Reaktionen aus Kärnten: WK-Präsident Mandl spricht von Mitterlehners "weitreichenden Weichenstellungen".

KÄRNTEN. Mit "Es ist genug! Ich trete aus Selbstschutz zurück" verabschiedet sich Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner von allen politischen Funktionen.

Benger: Viele Erfolge für die Wirtschaft in Kärnten

Die erste Reaktion aus Kärnten kommt von WK-Präsident, der dem Wirtschaftsminister dankt. Er habe für Kärntner Anliegen immer ein offenes Ohr gehabt. Ein Beispiel: Die Investitions-Zuwachsprämie mit einem Impuls von rund 80 Millionen Euro. Mandl nennt auch die Reform der Gewerbeordnung als Kompetenz-Beweis Mitterlehners: "Ich bin überzeugt davon, dass die Kärntner und auch die österreichische Wirtschaft von einigen Weichenstellungen des Wirtschaftsministers Mitterlehner noch lange profitieren wird."Grünen-Nationalratstellt via Twitter die Frage der Vizekanzler-Nachfolge ...Mitterlehners Rücktritt findet Köchl "ehrlich schade" ...Auch Kärntens ÖVP-Chef Christian Benger reagiert auf den heutigen Rücktritt von Reinhold Mitterlehner: "Großer Dank an Reinhold Mitterlehner und Anerkennung für seine Leistungen in herausfordernden Zeiten. Er hat sich durch Sacharbeit ausgezeichnet, die die wichtigste Voraussetzung in einer Demokratie ist. Der Vizekanzler hat viele Erfolge für die Wirtschaft in Österreich und auch für Kärnten erzielt. Er hat die gelungene Steuerreform samt Lohnsteuersenkung maßgeblich mitverhandelt und für Kärntens Wirtschaft die Investitionszuwachsprämie mit 80 Millionen Euro ermöglicht. Reinhold Mitterlehner hat als Vizekanzler sowie als Parteiobmann stets eine Politik im Sinne der Bevölkerung vertreten, mit Kompetenz und Engagement für das Land gearbeitet und auch für Kärntens Anliegen ein offenes Ohr gezeigt", so Benger.