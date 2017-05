KOMMENTAR: Reinhold Mitterlehner – ein viel zu feiner Mensch

10.05.2017, 14:36 Uhr

Irgendwie erinnert die österreichische Innenpolitik derzeit an die amerikanische TV-Serie "House of Cards", bei der sich der ehrgeizige und skrupellose Politiker Francis Underwood nach oben intrigiert. Gerade das war vermutlich auch das Pech des Reinhold Mitterlehner: dass er kein begnadeter Intrigant war.

Nun ist Poltik natürlich kein Streichelzoo, aber in der ÖVP sind Zerstörung der eigenen Kader und damit Selbstzerstörung der Partei sozusagen schon Programm. Von allen ÖVP-Parteichefs in der jüngeren Vergangenheit besaß nur Wolfgang Schüssel die machiavellistische Fähigkeit, die unterschiedlichen Strömungen, Interessen, Zweckbündnisse und verborgenen Feindschaften in der eigenen Partei zu orten, zu beeinflussen und notfalls auch für sich zu nutzen.

Wer die Medien hat, hat die Macht

"Soziale Medien" als Vehikel nicht genützt

Die Zukunft gehört den getarnten Pizzaboten

Was Reinhold Mitterlehner unterschätzt hat, war, zu erkennen, dass es in der Politik ganz wichtig ist, die Medien zu beeinflussen. Besonders sichtbar wird das beim ORF, dessen Informations-Departement sozusagen als Rot-Grüner Propagandafunk agiert. Wobei man da der SPÖ und den Grünen nur Tüchtigkeit "vorwerfen" kann. Denn der ORF gehört letztlich den Parteien. Wer da der Clevere ist, hat die Macht der manipulierten Information – das war bei Schwarz-Blau umgekehrt genauso.Und völlig übersehen hat Mitterlehner die Macht der sogenannten "Sozialen Medien". In diesem Sammelsurium öffentlicher und unterirdischer Befindlichkeiten gewinnt man nicht mit Seriosität und Programm Aufmerksamkeit oder gar Achtung, sondern mit reinem Populismus. Die FPÖ hat das schon vor Jahren erkannt – Kanzler Christian Kern und Außenminister Sebastian Kurz preschen da nicht ungeschickt hinterher.So ist Reinhold Mitterlehner letztendlich nicht nur an seiner Partei sondern auch an den neuen subtilen und komplexen Formen der Meinungsverbreiterung und Meinungsmanipulation gescheitert. Die Zukunft gehört den getarnten Pizzaboten und Brachialpolitikern. Dafür war Reinhold Mitterlehner ein viel zu feiner Mensch.