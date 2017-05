10.05.2017, 13:15 Uhr

LH Wilfried Haslauers zum Rücktritt von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner

Zurückhaltend kommentierte Salzburgs LH Wilfried Haslauer Reinhold Mitterlehners Rücktritt. Der ÖVP-Vizekanzler hatte ja am Mittwoch um 12.30 Uhr in einer persönlichen Erklärung seinen Rücktritt als Vizekanzler und als ÖVP-Obmann bekannt gegeben."Wir bedauern seinen Rücktritt", so der knappe Kommentar aus dem Büro Haslauers unmittelbar nach Mitterlehners Rücktritt. Für alles andere, insbesondere Spekulationen um einen Nachfolger sei es jetzt zu früh.

„Ich nehme die Entscheidung von Vizekanzler und VP-Obmann Reinhold Mitterlehner mit Bedauern zur Kenntnis. Persönlich habe ich mit Reinhold Mitterlehner immer gut zusammengearbeitet und vieles auf den Weg gebracht. Ich bedanke mich ausdrücklich für seinen Einsatz", so Haslauer in einem Statement, das wenig später ausgesendet wurde.„Die ÖVP hat jedenfalls die Kraft und die Entschlossenheit jetzt die richtigen Entscheidungen zu treffen und das werden wir in den nächsten Tagen tun“, wird Haslauer dort weiters zitiert.