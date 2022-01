Severin von Noricum … Patron der Pferde und des Weinbaus

Besonderer Wein bringt in der Region die Leut zam



KLOSTERNEUBURG /TULLN. Otto Kurt Knoll, Bundeskulturreferent des Österr. Pferdesportverbandes, kultiviert in seinem Weingarten in Klosterneuburg (Wienerwald) die alte – früher in Österreich weit verbreitete – Rebsorte Sylvaner. Carl Florian Bacher, Obmann des Weinbauvereins Fragnerland, verarbeitete auf seinem Hof in Tulln (Tullnerfeld) die Sylvaner-Trauben zu Wein. Bischof Alois Schwarz erteilte in Mautern an der Donau am 8. Jänner 2022 diesem Wein den Segen und gab ihm den Namen Severin.

Denn am 8. Jänner wird das Fest des hl. Severin von Noricum gefeiert. Severin, der am 8. Jänner 482 in Favianis (Mautern an der Donau) starb, galt bereits zu Lebzeiten als der Apostel Noricums. An vielen Orten in Noricum – der erste Staat auf österreichischem Boden – wie beispielsweise in Klosterneuburg, Tulln an der Donau oder Mautern an der Donau wirkte der Heilige zum Wohle der notleidenden Bevölkerung.

Patron für Ross und Wein



"Severin ist, wie kaum bekannt ist, auch Patron der Rosse und des Weinbaus", führt Otto Kurz Knoll aus. Die altösterreichische Pferderasse Noriker hat ihren Ursprung in der römischen Provinz Noricum.

"Der Bezug zu den Wirkstätten des Heiligen Severins von Noricum ist naheliegend und bezeichnend: Die Rebe in Klosterneuburg gewachsen, in Tulln zu Wein verarbeitet und in Mautern an der Donau gesegnet. – Mit dieser Symbolik ist der Name des guten Tröpferls ein klassischer 'Severin'"

