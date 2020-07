Danninger/Nemecek: Miteinander Arbeitsplätze sichern und den ländlichen Raum stärken



KLOSTERNEUBURG/NÖ. Die 50.000 kleinen, mittelständischen Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten und die 38.000 bäuerlichen Familienbetriebe sind das Rückgrat der niederösterreichischen Wirtschaft und auch in schwierigen Zeiten der Anker im ländlichen Raum. Vom Fleischhauer zum Forstwirt, vom Gastwirt zum Rinderbauern, sie alle leisten ihren wichtigen Beitrag für Niederösterreich und sichern Arbeitsplätze in den Regionen.

Landesrat Jochen Danninger traf zu diesem Anlass den NÖ Bauernbunddirektor Paul Nemecek zu einem Arbeitsgespräch und tauschte sich dabei auch über dessen neue Kampagne „Für Dich, für Alle, für Österreich“ aus.

Selbstversorgung ist Zeichen der Zeit



„In der Krise hat sich gezeigt, dass die regionale Nahversorger auch in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleiben, dazu leisten auch die heimischen Bauern einen wesentlichen Beitrag. Bei unserer Landesinitiative „Niederösterreich wird nah versorgt“ hat sich gezeigt, dass die Konsumenten regionale Betriebe und heimische Qualität auch online schätzen und nachfragen. Dieses Bewusstsein wird durch die Kampagne des NÖ Bauernbunds weiter verstärkt“, so Jochen Danninger über die Corona-Krise und der aktuellen Bauernbundkampagne.

Die Mitte Juni präsentierte Kampagne des NÖ Bauernbunds thematisiert die Versorgungssicherheit mit heimischen Lebensmitteln und fordert diese Selbstversorgung als Staatsziel im Verfassungsrang. Paul Nemecek über die neue Kampagne: „Es ist Zeit, den Bäuerinnen und Bauern Danke zu sagen. Es ist aber auch Zeit, dass die Selbstversorgung Österreichs mit hochqualitativen, heimischen Lebensmitteln endlich bundesweit als Staatsziel garantiert wird. Nur so können wir eine dauerhafte Versorgungssicherheit und Unabhängigkeit auch im Krisenfall im Sinne der heimischen Bevölkerung sicherstellen. Davon profitieren sowohl die Konsumentinnen und Konsumenten, als auch die Landwirtschaft. Ich freue mich persönlich sehr, dass uns hierbei Jochen Danninger als Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport unterstützt.“