Neuer Bikesuperstore in Klosterneuburg

10.05.2017, 11:27 Uhr

SP Speedplanet freut sich auf Kunden

Neuer Inhaber ist stolz

KLOSTERNEUBURG (pa). Vor zwei Jahren hat Roland Wagner begonnen seinen Traum wahr zu machen. Der Inhaber einer Wiener Fensterfirma und wohnhaft in Klosterneuburg, trug sich mit dem Gedanken sein Hobby zum Beruf zu machen. Nunmehr ist es nach einigen zu überwindenden Schwierigkeiten soweit. Der Shop, direkt am Donauradweg und beim Happyland sehr gut gelegen, konnte noch vor Ostern eröffnet werden.Roland Wagner erfreut „Es war kein leichter Weg, aber Dank toller Unterstützung der örtlichen Wirtschaftskammer bei der Akquise des Standortes und danach flotter Bewilligung durch die Stadtgemeinde bin ich glücklich meinen Traum wahr werden zu lassen. Wir vertreten die exklusive Bikemarke „Giant“ in Österreich, bieten professionelles Radservice an und sind gerade für ambitionierte Hobbyradsportler die erste Adresse rund um Wien. Darauf bin ich und mein Team rund um Shopleiter Werner Riebenbauer wirklich stolz!“WK Obmann Walter Platteter, Außenstellenleiter Friedrich Oelschlägel, STR Martin Czerny und Stadtmarketingchefin Nicola Askapa gratulierten jedenfalls herzlich zum Start, wünschten viel Erfolg und überreichten eine gemeinsame Urkunde der Stadtgemeinde und Wirtschaftskammer.