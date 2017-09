Post-Zentrum: Landesspitze bestätigt Forderungen der Bürgerinitiative - Chancen für Verhinderung steigen

29.09.2017, 14:38 Uhr

Die Bürgerinitiative hat einen ersten wichtigen Erfolg errungen. Ursprünglich hatte die Post einen Baubeginn noch für den Herbst 2017 vorgehabt. Daraus wird nun nichts. Am 18. September gab Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bekannt, dass Umweltanwalt Thomas Hansmann eine Empfehlung abgegeben hatte, die eine Strategische Umweltprüfung verlangt. Damit wurde einer alten Forderung der BI entsprochen und die Einreichung der Umwidmung und des Post Projektes als nicht ausreichend erkannt.

Schon am nächsten Tag meldete sich die Post zu Wort und gab eine Umplanung mit einer neuen Zufahrt bekannt. In einer eher eigenartig verlaufenen Sitzung beschloss der Gemeinderat von Langenzersdorf dann am 25. September zwar am Projekt festzuhalten, den bei der Landesregierung eingebrachten Antrag zur Genehmigung der Umwidmung aber zurückzuziehen. Die bisherigen Beschlüsse des Gemeinderats zur Umwidmung wurden nochmals explizit bestätigt. Weiter wurde das Büro Paula beauftragt, die geänderten Pläne der Post zu bewerten.Wie das Prozedere nun ablaufen sollte, blieb aber völlig unklar. Die Anwesenheit der Landesspitze bei der Einweihung des neuen Hochwasserschutzes in Korneuburg nutzte meinbezirk.at zu einem Gespräch mit Stephan Pernkopf und erfuhr zum Status des Projektes folgendes:Auf die Frage, ob es möglich sei, dass das Projekt wie gehabt mit kleinen Modifikationen eingereicht wird, stellte Pernkopf klar:Pernkopf bestätigt damit den Widerstand der Bürgerinitiative gegen das bisherige Prozedere der Umwidmung und die Forderung nach einer Strategischen Umweltprüfung., gibt sich die Sprecherin der Bürgerinitiative Brigitte Etzelsdorfer erfreut und gleichzeitig weiterhin kämpferisch.Erledigt ist die Sache keineswegs, denn der Gemeinderat von Langenzersdorf hält weiter an dem Projekt fest und meinbezirk.at hat Bürgermeister Andreas Arbesser mit der Stellungnahme von Stephan Pernkopf konfrontiert. Laut Arbesser erwartet die Gemeinde die Details über die Umplanung des Projektes der Post innerhalb der nächsten 6 Wochen. Darin sei eine zusätzliche Zufahrt direkt vom Autobahnzubringer vorgesehen und eine Versetzung des Gebäudes an dem die LKWs andocken an die Rückseite des Geländes.Zur SUP und der weiteren Vorgehensweise sagt Arbesser:Kritiker befürchten allerdings, dass der Rückzieher etwas mit den Wahlen zum Nationalrat, noch mehr allerdings mit der Landtagswahl im März 2018 zu tun hat und die SUP hinter dem Rücken der Betroffenen gemacht und nach den Wahlen das Projekt durchgezogen wird. Die Bürgerinitiative will jedenfalls jetzt noch aktiver werden: