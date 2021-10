Erster Bauabschnitt: Büroeingang des GV Krems verlegt

Nach weniger als einem Jahr Bauzeit ist der erste Bauabschnitt des Bürozubaus des Gemeindeverband Krems (GV Krems) abgeschlossen.

LANGENLOIS. . Der Eingang und alle Büros wurden in den neuen Gebäudeteil verlegt. Sie befinden sich auf der nördlichen Gebäudeseite, Richtung Zöbing gerichtet.

Mit der laufenden Erweiterung der Aufgaben des Gemeindeverbands steigt auch die Anzahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Platzbedarf. Daher wurde das bestehende Bürogebäude um einen Zubau vergrößert. Die Büros wurden zur Gänze in den Zubau verlegt, um den alten Gebäudetrakt in einem zweiten Bauabschnitt zu sanieren.

Kosten für Zubau

Im Frühsommer 2022 soll die Sanierung abgeschlossen sein und die Abteilungen können in weiterer Folge ihre Büros in beiden Gebäudeteilen beziehen.

Für den Zubau und die Sanierung investiert der GV Krems insgesamt 2,5 Millionen Euro, die Bauausführung erfolgt mit regionalen Unternehmen. Die Parteienverkehrszeiten bleiben unverändert: Montag bis Donnerstag von 7:30 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr sowie Freitag von 7:30 bis 12 Uhr.