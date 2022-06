Wegen der großen Schülerzahlen wurden die Musikschulkonzert der Musikschule Gföhl heuer erstmals an drei Veranstaltungstagen durchgeführt.

Zwei Konzerte gingen in Gföhl und eines in der Filiale Lichtenau über die Bühne. Die Konzerte fanden im Hof des Gasthauses Braun in Gföhl sowie im Turnsaal in Lichtenau statt. Anmeldungen für das kommende Schuljahr sind wegen der erforderlichen Klassenaufteilung bereits jetzt erwünscht.

Anmeldung

Anmelden kann man sich bei den Gemeinden Gföhl und Lichtenau bzw. ist auf der HomePage der Stadtgemeinde Gföhl ein Downloadformular abrufbar. Neben dem normalen Einzelunterricht wird auch wieder Gruppenunterricht für Blockflöte sowie musikalische Frühförderung (für Kinder ab dem letzten Kindergartenjahr) angeboten. Das 10-köpfige Lehrerteam steht für das nächste Schuljahr bereit.