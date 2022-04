Auf insgesamt 180 km verläuft der Welterbesteig Wachau als Rundstrecke nördlich und südlich der Donau durch die 14 Gemeinden des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau.

WACHAU. Zahlreiche Wandergäste überzeugen sich jedes Jahr von den Vorzügen der Region. Im Rahmen eines LEADER-Projekts soll das Prädikat Weltkulturerbe noch stärker in den Vordergrund gestellt und als entscheidendes Argument im Rahmen des Reiseentscheidungsprozesses gestärkt werden. „Die laufende Weiterentwicklung und Attraktivierung des touristischen Angebots ist erforderlich, um konkurrenzfähig zu bleiben und Gäste in die Region zu locken“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Natur pur entdecken

Der Welterbesteig Wachau ist eines der touristischen Leuchtturmangebote in Niederösterreich und wird jährlich von einer beachtlichen Anzahl an Wanderern besucht. Aus Sicht der Gäste verfügt er über das Potential die gesamte Region anhand eines strahlkräftigen Wanderangebots zu erleben. „Niederösterreich bietet mit seiner landschaftlichen Vielfalt unzählige Möglichkeiten die Natur beim Wandern zu entdecken. Der Welterbesteig Wachau ist sowohl für Tagesausflugsgäste als auch für mehrtägige Wanderer ein attraktives Erlebnis“, ist Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger überzeugt.

Weltkulturerbe als Alleinstellungsmerkmal

Trotz der vielen Wandergäste fehlt an manchen Stellen eine einheitliche Ausstattung, die das Thema Weltkulturerbe vermittelt. Der Schwerpunkt dieses Projekts der LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald liegt darin, das Prädikat Weltkulturerbe in den Vordergrund zu stellen und daraus ein Alleinstellungsmerkmal abzuleiten. Darüber hinaus soll den Besucherinnen und Besuchern die Einzigartigkeit der Landschaft und seiner Menschen an ganz besonderen Standorten vermittelt werden.

Mehr Informationen

„Die Maßnahmen, die wir setzen, reichen von der Erstellung von Drucksorten, der Produktion von Videos, Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur Produktion von Ausstattungselementen, die entlang des Weges angebracht werden“, informiert Bernhard Schröder, Geschäftsführer Donau Niederösterreich Tourismus GmbH.

Die LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union (LEADER-Fördermittel) gefördert. Das Land Niederösterreich hat die Unterstützung aus Mitteln des EU-Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.