Radsportler Gerald Leutgeb gewann auch den fünften Bewerb zum Thermenregion Cup und wurde damit Cup-Gesamtsieger in der Kategorie Master IV.

Das gestrige Zeitfahren mit Start in Gainfarn führte über zehn Kilometer hinauf nach Zobelhof im Wienerwald. Die ersten paar Kilometer gingen bei rund 30 Grad Celsius noch flach, danach ging es stetig bergauf mit bis zu 12 Prozent Steigung kurz vorm Ziel, was Leutgeb zugute kam. In einer Zeit von 20:54,3 Miniuten erreichte er das Ziel mit 2:20 Minuten Vorsprung gegenüber den Zweitplatzierten. Die ersten 5 Fahrer wurden in der Gesamtwertung prämiert.

Foto v.l.n.r.: 5. Platz Wolfgang Rezek, RC-Tulln, 4.Platz Sandor Szilagyi, iBizycle Kft Ungarn, 2.Platz Karl Broschek, RSC Bobbys Sport, 1.Platz Gerald Leutgeb, ÖAMTC-ASC Tiroler Radler-Bozen, 3.Platz Kurt Schindler, ARBÖ Wienenergie Röhsler