Die 23 Sieger des Förderpreises 2021 der Stiftung Sparkasse Krems wurden im Kloster Und bei einer Galaveranstaltung ausgezeichnet.

KREMS. Die Sparkassen-Geschäftsidee ist einzigartig. Während die KREMSER BANK das operative Bankgeschäft abbildet, kommt die 100%-Eigentümerin der Bank, die Stiftung Sparkasse Krems, dem ursprünglichen Gründungsauftrag nach und unterstützt gemeinwohlorientierte Projekte in der Region.

Großartige Projekte

„In der Stiftung Sparkasse Krems vertreten wir eine klare Wertewelt, die unserer Meinung nach für das gemeinschaftliche Leben wichtig ist ­- Vertrauen, Wertschätzung, Solidarität und Diversität. Diese Botschaft steckt auch in unserem Förderpreis. Wenn man sich die ausgezeichneten Projekte und Initiativen der letzten Jahre ansieht, die mit Hilfe des Förderpreises umgesetzt werden konnten, wird einem deutlich vor Augen geführt, wie vielfältig das Engagement der Bürgerinnen und Bürger in unserer Region ist“, leitete Georg Retter, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, die Förderpreisgala ein.

nachhaltiges Regionalförderinstrument

Schönes zu erhalten und zum Zweck des Gemeinwohls weiterzuentwickeln ist die Philosophie

dahinter. „2013 wurde der Förderpreis der Stiftung Sparkasse Krems erstmals ins Leben gerufen. Über die Jahre hinweg hat sich dieser Preis als nachhaltiges Regionalförderinstrument bewährt“, erklärte Sabine Siegl, Stellvertreterin des Vorsitzenden der Stiftung Sparkasse Krems.

Zum Förderpreis

Bis Ende November 2021 war es möglich, Projekte für den Förderpreis einzureichen. Diesem Aufruf sind zahlreiche Vereine, Blaulichtorganisationen und Bildungseinrichtungen gefolgt. So lagen zu Jahresende 26 Einreichungen vor, von denen 23 schlussendlich mit einem Förderpreis bedacht wurden. „Es freut uns ganz besonders, dass der Förderpreis jedes Jahr aufs Neue so starkem Zulauf erfährt“, so Retter.

Bewertung

Um die Bewertung der Einreichungen so transparent und qualitätsvoll wie möglich zu machen, hat sich die Stiftung Sparkasse Krems seit Beginn des Förderpreises schon dazu entschlossen, eine unabhängige Expertenjury zu bestimmen. Auch heuer konnten dafür wieder namhafte Persönlichkeiten gewonnen werden: Mag. Elisabeth Buchinger-Glaser (Leitung BRG Ringstraße), Mag. Gudrun Berger (Bürgermeisterin Furth bei Göttweig) und Mag. Horst Berger (Geschäftsführer Stadtmarketing Krems). Diese Jury entschied schlussendlich über die Vergaben der 100.000 Euro.

Stiftungsgedanke

„Unser Ziel war es, den Gemeinwohlgendanken der Stiftung auch in die Vergabe der Förderpreise einfließen zu lassen und gleichzeitig Kriterien wie Nachhaltigkeit sowie Eigenengagement der Förderwerber als Bewertungsgrundlage heranzuziehen“, erklärte Bürgermeisterin Mag. Gudrun Berger stellvertretend für die gesamte Expertenjury. 23 regionale Projekte und Initiativen wurden mit einem Förderpreis honoriert.

BRG Kremszeile

Freiwillige Feuerwehr Baumgarten

Freiwillige Feuerwehr Gedersdorf

Gemeinde Gedersdorf

Gemeinde Senftenberg

Höhere Technische Bundeslehranstalt (HTL) Krems

IMC Fachhochschule Krems

Kameradschaftsbund Mautern

Katholisches Bildungswerk Spitz

Pfarre Stein

Piaristengymnasium Krems

Pfarre Spitz

Trachtenkapelle Rossatz

Volksschule Bergern

Volksschule Gedersdorf

Volksschule Lerchenfeld

Volksschule Mautern

Volksschule Rossatz Arnsdorf

Höhere gewerbliche Bundeslehranstalt für Tourismus HLF Krems

Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule Krems

Vereinigung von Ordensschulen Österreichs, PNMS Mary Ward Krems

Pfarrgemeinde der Pfarre Stratzing