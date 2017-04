Im Juli 2017 dreht sich in Krems alles um die Marille

26.04.2017, 16:04 Uhr

Ein Highlight dabei ist die Eröffnungsfeier am Täglichen Markt mit dem Obmann der Kremser Kaufmannschaft, Apotheker Ulf Elser und zahlreichen Ehrengästen.Besonders beliebt ist dabei die Vorstellung des neuen Marillen-Prinzenpaars, das Schärpe und Krone vom Prinzenpaar des Vorjahres überreicht bekommt.Dazu und auch an allen anderen Tagen werden musikalische Leckerbissen das Fest begleiten. Mit dabei sollten Gäste auch sein, wenn der längste und richtig köstliche Marillenkuchen von einem der Kremser Traditionskonditoreien in der Fußgängerzone angeschnitten wird. Volkstanzgruppen begeistern außerdem mit ihren vielseitigen Darbietungen. Und die Gastronomie verwöhnt mit Schmankerln rund um die Marille.