Freiwillige Feuerwehr Schwoich führt nach einem Jahr Corona-Pause wieder eine Jahreshauptversammlung durch. Acht neue Mitglieder aufgenommen.

SCHWOICH. Ein Jahr Corona-Pause musste vergehen, ehe die Freiwillige Feuerwehr Schwoich sich am 1. April wieder zu einer Jahreshauptversammlung einfinden konnte. Kommandant Martin Steinbacher konnte dazu rund sechzig Kameraden begrüßen. Aktivitäten gab es in den letzten beiden Jahren trotz Corona viele. So wurden in dieser Zeit 29 Einsätze abgewickelt (davon sechs Brände), dazu kamen 23 technische Einsätze, wie Schriftführer Gerhard Lengauer-Stockner in seinem Bericht auflistete.

Mit Nachwuchssorgen hat die Schwoicher Wehr nicht zu kämpfen: Sandro Pörnbacher und Martin Schellhorn wurden als Feuerwehrmänner angelobt und acht neue Mitglieder für ein Probejahr aufgenommen. Hubert Molin, der jahrelang als Fähnrich tätig war, übergab sein Amt an Ernst Salzburger.

Ehrungen und Beförderungen

Auch Beförderungen wurden bei der Jahreshauptversammlung durchgeführt: zum Oberfeuerwehrmann Robert Baumgartner und Manuel Fill, zum Hauptfeuerwehrmann Johann Pfisterer jun., zum Löschmeister Christoph Steinbacher, Alexander Steinbacher und Andreas Zierl und zum Oberlöschmeister Stefan Payr und Florian Steinbacher.

Höhepunkt der Versammlung war die Ehrung langjähriger Feuerwehrmänner. Für 40 Jahre Tätigkeit im Feuerwehrwesen wurden Alois Kaindl, Matthias Rieder und Josef Steinbacher ausgezeichnet, für 50 Jahre Anton Payr, Johann Strasser und Johann Tischler, für 60 Jahre Heinrich Ellmerer sen., Heinrich Lengauer-Stockner und Josef Sonnerer. Auf stolze 70 Jahre Mitgliedschaft bei der FF Schwoich bringen es Christian Schellhorn und Hans Sonnerer.

Dillersberger zum Ehrenmitglied ernannt

Eine Überraschung gab es für Josef Dillersberger. Der langjährige Gemeindechef hat in seiner Zeit als Schwoicher Kommunalpolitiker und besonders in seiner Amtszeit als Bürgermeister die Anliegen der Feuerwehr stets nach Kräften unterstützt. Kommandant Martin Steinbacher ernannte Dillersberger dafür zum Ehrenmitglied.

Abschnittskommandant Robert Lechner und Bürgermeister Peter Payr gratulierten den Geehrten und würdigten die Leistungen der Schwoicher Feuerwehr, die auch in schwierigen Corona-Zeiten die Einsatzbereitschaft stets aufrechterhalten hat.

