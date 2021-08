Neue Erlebnisstationen und Wunschbaum in Ellmi's Zauberwelt wurden am 5. August präsentiert.

ELLMAU. Mehr Spiel, mehr Spaß und die Aussicht auf die Erfüllung von Wünschen – das bietet Ellmi's Zauberwelt in Ellmau seit kurzem seinen kleinen und großen Besuchern. Die Sommer-Berg-Erlebnis-Welt ist nun um eine Attraktion reicher.

Dabei dreht sich am Berg alles um Ellmi – ein Zauberfrosch, Märchenfigur Freund und Werbeträger zugleich. Der Frosch auf dem Hartkaiser geht 2021 in ein weiteres Spielesystem. Dieses Mal geht es um die Frage, ob Ellmi wieder in einen Jungen zurück verwandelt werden soll oder nicht. Kinder können Ellmi mit einer neuen Rätselkarte bei der Entscheidung helfen. Zuvor müssen sie im Spiel mehrere Stationen durchlaufen und Fragen zu den Themen "Tiere und Natur" beantworten.

Wünsche werden eingeworfen

Am Ende wartet dann ein Wunschbaum auf sie. Dabei handelt es sich um eine 200 Jahre alte Esche aus Ellmau. Sie wurde aufbereitet und dient nun aus besonderer Wunschbaum, der auf einer "Zauberwiese" steht. Offiziell eröffnet wurde der Wunschbaum am Donnerstag, den 5. August im Beisein von Bürgermeister Klaus Manzl.

"Die Idee ist in der Corona-Zeit entstanden, da hat man sicher sehr viele Wünsche gehabt", erklärt Klaus Exenberger, Geschäfstführer der Bergbahnen Ellmau-Going. Wer auch immer Wünsche hat, kann sie nun beim neuen Wunschbaum einwerfen – "mit dem Gedanken: der Ellmi kann mit seinem Zauber noch ein wenig mithelfen", erklärt Bernhard Exenberger, Marketingleiter der Bergbahnen Ellmau-Going.

Auch zu Weihnachten

Dabei will man in Ellmau auch in der Zauberwelt ressourcenschonend und nachhaltig agieren. So soll laut Nachhaltigkeitscodex nach Möglichkeit kein Plastik mehr in Ellmi's Zauberwelt verwendet werden. Das Hauptprodukt sollen dabei immer die Natur und die Berge bleiben. Der Wunschbaum wird übrigens nicht nur im Sommer zum Einsatz kommen. Auch beim traditionellen Weihnachtsmarkt sollen Kinder am Baum die Möglichkeit haben, ihren Wunschzettel zu deponieren, erklärt Klaus Exenberger. (bfl)

