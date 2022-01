LR Tratter: „Dorferneuerung und Ortskernrevitalisierung fördern die Lebensqualität in den Gemeinden“. Sieben Projekte wurden im Bezirk Kufstein im Jahr 2021 angenommen.

BEZIRK KUFSTEIN. Die Tiroler Dorferneuerung greift Gemeinden im Land seit 35 Jahren unter die Arme, wenn es um Projekte, wie Gebäudesanierungen oder der Gestaltung des öffentlichen Raumes geht. Unterstützt werden die Kommunen in ihrer Entwicklung, aber auch nachhaltige Konzepte werden umgesetzt. Auch die Bevölkerung soll aktiv in die Gestaltung ihrer Gemeinde miteinbezogen werden.

Mehr Lebensqualität

Der zuständige Landesrat Johannes Tratter sieht darin einen klaren Mehrfachnutzen:



„Es werden allen voran Dorfzentren neu belebt, leerstehende Bausubstanzen wieder sinnvoll für Wohn- und Wirtschaftszwecke zur Verfügung gestellt und Baulandreserven und Erschließungskosten gespart. Damit fördern wir ganz gezielt die Lebensqualität in unseren Tiroler Gemeinden.“

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 134 Projekte mit einer Gesamtfördersumme von rund 4,8 Millionen Euro beschlossen. Darin enthalten ist auch ein Covid-19-Bonus in der Höhe von rund 3 Millionen Euro.

„Das Tiroler Modell sieht bei der Umsetzung der Vorhaben sowohl die fachliche Unterstützung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle für Dorferneuerung als auch finanzielle Unterstützung des Landes vor“, erklärt der Landesrat.

Projekte in ganz Tirol

Die Projekte der Gemeinden werden dabei nicht nur zusätzlich gefördert, die Tiroler Dorferneuerung begleitet die Kommunen bei der Dorferneuerung und Ortskernrevitalisierung auch in fachlicher Hinsicht. Ziel ist es, das traditionell gewachsene Ortsbild zu erhalten sowie wertvolles baukulturelles und kulturelles Erbe zu wahren und einer zeitgemäßen Nutzung zuzuführen.

„Jedes erfolgreich gestaltete Projekt, vom neubelebten Leerstand bis zur Begegnungszone, bringt Leben ins Dorf, trägt zum Wohlbefinden der Bevölkerung bei und fördert regionale Betriebe,"

sagt Nikolaus Juen, Leiter der Geschäftsstelle Dorferneuerung des Landes. Mit der Lokalen Agenda 21 werden zusätzlich Handlungsprogramme nach den Prinzipien der Nachhaltigkeit entwickelt, um die Lebensgrundlagen auch für kommende Generationen zu sichern.

Auch die der Wettbewerb „Neugestaltung Bahnhofstraße“ in Wörgl wird durch die Tiroler Dorferneuerung unterstützt.

Sieben im Bezirk

Im Bezirk Kufstein werden dabei jeweils ein Wettbewerb in Wörgl und Schwoich sowie zwei Wettbewerbe in Ebbs gefördert. In Schwoich geht es um den Wettbewerb Umbau/ Sanierung Volksschule. In Wörgl wird der Wettbewerb „Neugestaltung Bahnhofstraße“ unterstützt. In Ebbs handelt es sich beim ersten Wettbewerb um den Neubau der Musikschule, beim zweiten um das Dorfzentrum.

Darüber hinaus werden im Rahmen der Ortskernrevitaliserung sowohl ein Projekt in Wörgl als auch eine Gestaltung eines öffentlichen Platzes in Schwoich unterstützt. Im Rahmen der Lokalen Agenda 21 wird das Projekt rund um den Kapellenpark in Ellmau gefördert. Insgesamt werden für diese sieben beschlossenen Projekte im Bezirk Kufstein rund 290.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Beschlossene Projekte 2021 nach Bezirk

Imst: 22

Landeck: 16

Reutte: 12

Innsbruck-Land: 36

Schwaz: 9

Kufstein: 7

Kitzbühel: 13

Lienz: 19

