Nicht nur die Tiroler Landeshauptstadt und die Bezirkshauptstädte haben ihre traditionellen Fußball Hallenturniere. Auch sogenannte Klein- bzw. Ortsvereine (Fußball Unterhaus) haben heutzutage oft durch Schulgemeinschaften die benötigte Infrastruktur für eine Top-Organisation von Fußball-Hallenturen.

TIROL (sch). Dazu zählt seit beinahe vier Jahrzehnten , dass für zwölf Spielgruppen, jährlich an acht Tagen durchgeführte Turnier des FC Bruckhäusl. Heuer spielt es sich bereits zum 38. Mal ab in der Wörgler Sporthalle der Hauptschule.

Fußballtradition

Gestern am 26. Dezember 2019 startete mit dem Turnier für 1b (KM II) Mannschaften die 38. Auflage des Traditionsturniers im Tiroler Unterland. Bereits heute (27. Dezember) finden mit dem U8-Cup am Vormittag und dem U15 Cup am Nachmittag die ersten zwei Nachwuchsturniere statt. Am 28. Dezember (Samstagnachmittag) starten die Damen Fußballerinnen in das Turnier. Vorher spielen Vormittags die U9- Teams um den Cuptitel beim "Brooks-Turnier" 2019.

Kundl gewinnt zum Auftakt

Das Auftakturnier (1b-Cup) gewann am Stefanitag der SC Kundl vor dem Turnierveranstalter Bruckhäusl. Rang drei belegte das U18 Team des FC Kufstein. Die weiteren Platzierungen: 4. SV Kirchbichl; 5. SVG Reichenau; 6. FC Schwoich; 7. SV Angerberg; 8. SV Walchsee; 9. SV Breitenbach; 10. SR Oberlangkampfen.