Keine optimalen Voraussetzungen in Kufstein bei der dritten Tiroler Regional Vorausscheidung zum Tiroler Sprintchampion 2020.

Tiroler SprintChampion 2020 Qualifikationslauf in Kufstein. Auf dem Kunstrasen wurden zum Teil barfuß Qualifikationsergebnisse erlaufen.

hochgeladen von Friedl Schwaighofer

KUFSTEIN (sch). In Kufstein kämpfte man mit dem "Wettergott" und zudem musste man auf Grund eines internationalen Fußball Testspiels von der Stadion Laufbahn auf den benachbarten Kunstrasen ausweichen. Der Freude der teilnehmenden Kinder tat das keinen Abbruch, noch dazu wo es zumindestens beim Start für 90 Minuten ohne Regen ablief. Trotz des Kunstrasen konnten starke Laufleistungen erbracht werden. Beim Landesfinale können sich dann alle Qualifizierten Mädels und Burschen unter gleichen Bedingen messen und sich für das EUREGIO Finale in Meran am 3. Oktober qualifizieren. Die ASVÖ Tirol Veranstaltung wird auch von der Tiroler Versicherung und Intersport unterstützt. Weiters besteht eine Kooperation mit den BEZIRKSBLÄTTERN Tirol.

Freude auf das Landesfinale

Die Vorfreude auf das Landesfinale ist bei den Qualifizierten der Vorausscheidungen von Imst, Innsbruck und Kufstein groß.

Tiroler SprintChampion 2020 Qualifikationslauf in Kufstein.

Für das Landesfinale in Innsbruck (Campus Sport) am 19. September qualifizierten sich in Kufstein (ohne Reihung): Fabian Fleischhacker, Noel Oberkofler, Henry Jenewein, Anja Hinterholzer, Livia Fankhauser, Valentina Naschberger, Mariella Naschberger, Luis Wechselberger,David Schernthanner, Max Kampa, Daniel Schmidt, David Baumgartner, Miriam Huber, Raphaela Astner, Anastasia Dragojevic, Carina Oberkofler und Pauline Kerle.

Tiroler SprintChampion 2020 Qualifikationslauf in Kufstein. Mit Unterstützung von Intersport und 'tiroler versicherung'.

Infos und Ergebnisse aller Qualifikationsveranstaltungen auf: www.sprintchampion.com