Vereinsrennen, zwei Bezirkscups und ein FIS-Rennen prägten intensives Ski-Alpin-Wochenende.

BEZIRK. Schönstes Kaiserwetter gab es an den zwei FIS-Renntagen in Hinterthiersee. Mit einer Top-Organisation, in einer schwierigen Covid-19-Zeit, brillierte das Staff-Team rund um SC Hinter-thiersee-Obmann Andreas Huber. Beim ersten Slalom am Mittwoch standen, wie auch am Donnerstag beim zweiten Slalom, über 60 Rennläufer aus elf Nationen am Start. Auf dem Siegerpodest standen an allen zwei Renntagen nur österreichische A-, B- und C-Kader-Läufer.

Renntag – Mittwoch

Nach einem ausfallreichen ersten Durchgang führte der österreichische B-Kader-Läufer Simon Rueland, der aber im zweiten Lauf ebenfalls nicht das Ziel erreichte. Damit war der Weg frei zum Sieg für Fabio Walch, der seinen schärfsten Kontrahenten Lukas Passrugger in zwei Durchgängen um 0,08 Sekunden auf Distanz hielt. Platz drei erreichte Vorjahressieger Fabio Gstrein, Sohn des Olympia-Silbermedaillengewinners Bernhard Gstrein.

Vorläuferin Hinterthiersee FIS Slalom - Lena Treichl.

Renntag – Donnerstag

Tags darauf gab es abermals einen österreichischen Dreifacherfolg. Sieger wurde der im ersten Rennen Zweitplatzierte Lukas Passrugger. Ansonsten hatte sich das Bild am Podium aber verändert: Rang zwei für den Halbzeitführenden vom Vortag, Simon Rueland vom SK Landeck, und auf Rang drei der 18-jährige Vorarlberger Jakob Greber.

Parallel-Riesenslalom Ellmau (Kirchbichllift) 2022.

Sparkassen Bezirkscup

Am Samstag, 29. Jänner, machte der Sparkassen Bezirkscup nach Söll und Scheffau im Hochtal Wildschönau Station. Am Tennladenhang in Niederau kämpften knapp 60 Nachwuchstalente der Schüler- und Jugendklassen um wertvolle Punkte für die Gesamtwertung. Trainer Mike Klieber flaggte einen anspruchsvollen Riesentorlauf über die Tennladen-Platte aus. Das routinierte Team vom SCW schaffte faire Rennbedingungen für alle Starter und die Piste präsentierte sich bis zum letzten Läufer im zweiten Durchgang in hervorragendem Zustand. Bei den Mädchen setzte sich Lara Schwab vom KSV als Tagesschnellste an die Spitze, bei den Burschen ließ Elias Mund (Jahrgang 2009 und ebenfalls vom KSV) den anderen keine Chance und verbuchte die Tagesbestzeit für sich. Alle Ergebnisse auf www.skizeit.at abrufbar.

Bezirkscup Ellmau

Die jüngeren Nachwuchsrennläufer machten sich am selben Tag auf den Weg nach Ellmau zu einem Riesentorlauf-Parallelwettbewerb. Auf der Kirchbichlliftstrecke, bei leicht bewölktem bis sonnigem Wetter und auf Neuschnee, zeigten die Kids der Altersklassen K8 bis K12 ihr Können. Von 136 gemeldeten Startern kamen 126 in die Wertung der zwei Durchgänge.

Sparkasse Bezirkscup Alpin Ellmau 2022.

2. Engl-Skicup 2022

Aufgrund der guten Jänner-Neuschneelage und einer guten Pistenpräparierung auf der Strecke Hochfeldlift konnte vom WSV Schwoich nur 14 Tage nach dem ersten Engl-Cup-Bewerb am vergangenen Freitag auch der zweite Cup-Bewerb ordnungsgemäß durchgeführt werden. Vom gut besetzten Teilnehmerfeld kamen 74 Läufer/-innen in die Wertung.

Ergebnisse der Rennen

Sieger 2. Engl-Cup Ski-Alpin-Riesenslalom (WSV Schwoich).

Bambini w/m: Lena Ritzer und Elias Kerle (beide Schwoich). K U8 w/m: Regina Steinbacher (Schwoich) und Milo Laffleur (Bad Häring). K U10 w/m: Chiara Bratek und Jakob Wanker (beide Bad Häring). K U12 w/m: Carina Wanker (Bad Häring) und Simon Pletzer (Schwoich). Sch U14 w/m: Ronja Lettenbichler (Bad Häring) und David Kaufmann (Schwoich). Sch U16 w: Sophia Egerbacher (Schwoich). Jug U18 - U21 w/m: Lena Kaufmann und Raphael Leps (beide Schwoich). Damen/Herren: Anna Kristler und Josef Kaufmann (beide Schwoich).

1. FIS Slalom 2022 in Hinterthiersee:

Podestplätze: 1. Fabio Walch (AUT, SK Schwaz); 2. Lukas Passrugger (AUT, SC Kleinarl); 3. Nicolas Gstrein (AUT, SV Längenfeld).



So sehen Sieger aus - Hinterthiersee 2022.

2. FIS Slalom 2022 in Hinterthiersee:

Podestplätze: 1. Lukas Passrugger (AUT, SC Kleinarl); 2. Simon Rueland (AUT, SK Landeck); 3. Jakob Greber (AUT, Vorarlberg).

Sparkassen Bezirkscup - Ski Alpin, Riesenslalom, Wildschönau:

Klassensieger Sch U14 w/m: Elena Gruber (SC Hinterthiersee) und Elias Mund (KSV). Sch U16 w/m: Lara Schwab (KSV) und Matteo Bichler (SC Kramsach).

Jugend 21 w (2001 - 2005): Johanna Gerstgrasser (SC Wörgl).



Sparkasse Bezirkscup Alpin Ellmau 2022.

Sparkassen Bezirkscup - Ski Alpin, Parallelbewerb, Ellmau:

Klassensieger: K8 w/m: Ella Haselsberger (SV Scheffau) und Felix Naschberger (SC Ellmau). K9 w/m: Sarah Marie Seisl (SC Wildschönau) und Max Mölk (WSV Brandenberg). K10 w/m: Sophia Rainer (SC Ellmau) und Leon Kirchmair (SV Thiersee). K11 w/m: Matilda Luna Grumer (SC Hinterthiersee) und Benjamin Bletzacher (SC Alpbach).

K12 w/m: Alissa Reiter (KSV) und David Pacher (SC Alpbach).