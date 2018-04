Mittelalterspektakel Rattenberg 2018 - mit dem ersten Pestzug Österreichs

29.04.2018, 18:05 Uhr

Lebendiges Mittelalter in der historischen Stadt Rattenberg

Am Freitag, den 27.04.18 ab 18:00 Uhr startete mit Musik von Heydenrausch und Duo Obscurum, dem Gauklerduo Du & Ich und einer spektakulären Feuershow in ein mittelalterliches Wochenende.Samstag ab 12:00 Uhr und Sonntag ab 10:00 Uhr erlebte man in der ganzen Stadt ein abwechslungsreiches Programm mit dem Einzug der Teilnehmer, Mittelaltermarkt, Spießgericht, Lagerleben, Schaukämpfen,, Musik und, Spieleparcours für Kinder, u.v.m.Für das leibliche Wohl war in den Tavernen und Schenken bestens gesorgt.

Erstmals in Tirol gab es am Samstag den erstenÖsterreichs.(Text: Veranstalter Facebook Auf den Fotos sieht man die Schauplätze von Samstag.