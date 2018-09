Tausende "Selfies" mit den "Bergdoktor"-Stars

20.09.2018, 09:37 Uhr

Wer das hochprominente Treffen heuer verpasst hat, bekommt in genau einem Jahr eine neue Chance: Aufgrund des großen Erfolges wurde kurzerhand fixiert, dass das Bergdoktor-Bergfest im Hexenwasser Söll am 12. September 2019 in die dritte Runde gehen wird.