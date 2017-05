Zehn Jahre selbstbestimmtes Lernen

02.05.2017, 14:42 Uhr

Zu diesem Anlass wurde von der Lernwerkstatt Zauberwinkl eine Festschrift herausgebracht. Beim durchlesen dieser wird schnell klar, hier sind Menschen am Werk, die mit ihrem ganzen Herz hinter der Idee der Schule stehen: „Schule und Leben selbstbestimmt zu gestalten“. Dies war laut Helmut Mayr, dem ersten Obmann, von Beginn an der Leitgedanke hinter der Schule."Die Lernwerkstatt Zauberwinkl, die freie Schule in Wörgl ermöglicht Kindern und Jugendlichen sich in ihren Bedürfnissen und ihrem (Lern)Tempo frei zu entfalten. Wir achten die individuelle Entwicklung der Kinder und Jugendlichen und begegnen einander respektvoll und auf Augenhöhe. Der Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Aneignung von Wissen und Fähigkeiten werden vom Kind selbst bestimmt. Lernen wird als ganzheitlicher Prozess gesehen, der nicht von den authentischen Bedürfnissen und der Realitätsauffassung der Kinder getrennt werden kann", erklärte Karin Moser, Gründsungmitglied und Obfrau des Vereins für selbstbestimmtes Leben und Lernen, sowie Betreuerin an der Lernwerkstatt.Dass die Schule zum Großteil von den Elternbeiträgen und Sponsoren lebt zeigt, wie wichtig allen Beteiligten das Fortbestehen der Lernwerkstatt Zauberwinkl ist – eine Schule „aus der Kinder gestärkt und nicht verbogen oder gar gebrochen, – wie Uta Löser es beschreibt – hervorgehen.Mit Ende des Schuljahres benötigt die Lernwerkstatt ein neues Zuhause. Für diesen Zweck sucht der Verein für selbstbestimmtes Leben und Lernen eine preisgünstige 200 Quadratmeter große Räumlichkeit mit Garten im Raum Wörgl, Kundl oder Kramsach.Alle Infos und Kontaktaufnahme unter http://zauberwinkl.at/