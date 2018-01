ALKO-Lenker kracht in Bushaltestelle und in geparktes Auto/ Kufstein-Weissach

06.01.2018, 14:31 Uhr

Kufstein,

Am 06.01.2018, um 02.00 Uhr, lenkte ein 30-jähriger Mann aus dem Bezirk Kufstein seinen PKW auf der Weissachstraße in Kufstein, prallte vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit gegen ein auf dieser Straße geparktes Auto und in weiterer Folge gegen eine Bushaltestelle. Der offenbar stark alkoholisierte Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert. Ein bei ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv. An beiden Fahrzeugen und der Bushaltestelle entstand schwerer Sachschaden.