Neun "Bücherfeen" im Bezirk für jahrelanges Engagement geehrt

10.05.2017, 10:48 Uhr

Insgesamt 75 Mitarbeiter aus 35 Tiroler Büchereien, neun davon aus dem Bezirk Kufstein, bekamen Dank & Anerkennung des Landes. Maria Grömmer ist seit 50 Jahren in der öffentlichen Bücherei Kramsach aktiv.

BEZIRK. In Tirol gibt es über 160 öffentliche Büchereien, die größtenteils von Ehrenamtlichen betreut werden. „Ohne die Unterstützung der ehrenamtlich engagierten Menschen würde das Büchereiwesen in Tirol nicht auf einem solch starken Fundament stehen, wie es das heute tut. Lesen ist die Schlüsselkompetenz für alle Formen des Wissenserwerbs – neben den Schulen sind die öffentlichen Büchereien die größten Leseförderungseinrichtungen im Land und daher von großer Bedeutung für die kulturelle Bildung der gesamten Öffentlichkeit“, verwies Kulturlandesrätin Beate Palfrader auf den hohen Stellenwert des öffentlichen Büchereiwesens.

Aus Kramsach, Rattenberg, Ebbs und Wörgl

Als Zeichen der Wertschätzung für die vielen Jahre freiwillig geleisteter Arbeit erhielten die 75 geehrten Mitarbeiter aus 35 Tiroler Büchereien, darunter neun Personen aus vier Büchereien im Bezirk Kufstein, eine Anerkennung sowie eine Urkunde. Außerdem wurde aus dem Bezirk Kufstein eine ganz besondere Leistung vor den Vorhang geholt: Maria Grömmer wurde für 50 Jahre ehrenamtliche Tätigkeiten im Büchereiwesen geehrt, sie ist in der öffentlichen Bücherei Kramsach aktiv. Evelyn Duftner, Veronika Maier und Martina Schweigl sind seit 20 Jahren in der Kramsacher Bibliothek tätig, Alexandra Schinnerl seit 10 Jahren.Eva Ascher wurde für 30 Jahre im Dienst der öffentlichen Bücherei Wörgl aktiv.Karin Troppmair kümmert sich seit 10 Jahren in der öffentlichen Bücherei Rattenberg um Lesestoff.Emma Geisler und Manuela Kronbichler sind seit über 10 Jahren in der öffentlichen Bücherei Ebbs ehrenamtlich engagiert.Mit der Ehrung soll die Leistung der BüchereimitarbeiterInnen mehr im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert werden: „Leseförderung und Literaturvermittlung, die Integration neuer Medien und die Organisation von Veranstaltungen – die Herausforderungen sind vielfältig und komplex“, so LRin Palfrader. „Die über 1.260 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten einen maßgeblichen Beitrag im Dienst der Bildung und Kultur." Nicht zu unterschätzen sei auch die Rolle von Büchereien als Orte der Begegnung und Kommunikation.Darüber hinaus sind zahlreiche Tiroler Büchereien seit dem Jahr 2015 beim Projekt „OnLeihe“ beteiligt: Durch dieses E-Book-Projekt können elektronische Medien unkompliziert digital entlehnt werden. Mittlerweile nehmen bereits über 85 öffentliche Büchereien in Tirol teil. Aktuell zählt die „OnLeihe“ über 6.000 Medien und verzeichnet im Monat rund 3.000 Entlehnungen – Tendenz steigend. Außerdem unterstützt das Land Tirol öffentliche Büchereien beispielsweise durch den Ankauf von Medien, EDV-Hardware und Büchereimobiliar sowie die Förderung von Literaturveranstaltungen. Weiteres wird die regionale Ausbildung für BüchereimitarbeiterInnen gefördert.