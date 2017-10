Polizeiinspektion Kufstein unter neuer Führung

03.10.2017, 18:30 Uhr

Gschwentner ist bereits seit 1982 in der Österrischen Bundesgendarmerie und vollendet im Dezember 2017 sein 35. Exekutivdienstjahr. Seit Juli 2011 war Gschwentner in Kufstein als 1. Stellvertreter des Inspektionskommandanten tätig und übernahm nun das Amt des Chefinspektors von Christian Lackstätter, der mit am 30. September in den Ruhestand trat.