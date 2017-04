Sozialsprengel bekam neuen Allrader

25.04.2017, 16:34 Uhr

Der Allrad-Pkw eignet sich ideal für Bergfahrten, was gerade in der Hauskrankenpflege in der Region oft vorkommt und dient als Ersatz für ein im vergangenen November bei einem Unfall schwer beschädigtes Auto. "Glücklicherweise gab es keinen Personenschaden bei dem Unfall", betonte Sprengel-Obmann Markus Bischofer. Die Kosten für den neuen Pkw betrugen rund 15.000 Euro, wovon etwa die Häfte aus der Versicherungssumme stammt. Der Restbetrag von mehr als 7.000 Euro wurde vom Rotary Club Rattenberg um Präsident Manfred Soder übernommen.