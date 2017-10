Zum Rote Nasen Lauf in Brixlegg

11.10.2017, 10:52 Uhr

Jede Teilnahme zählt bei der wohl fröhlichsten Laufserie Österreichs! Jeder kann mitmachen - laufend, spazierend, hüpfend, mit Stöcken, im Rollstuhl oder am Rollator, ob jung oder alt, Profi- oder Hobbysportler – beim ROTE NASEN LAUF zählt nicht die Schnelligkeit, sondern der Wunsch, kleinen und großen PatientInnen ein Lachen zu schenken.Der nächste Rote Nasen Lauf in Tirol findet in Westendorf am 14. Oktober statt - sei auch du dabei!