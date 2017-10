Forstsee bleibt öffentlich zugänglich

04.10.2017, 10:14 Uhr

Kelag und Gemeinde Techelsberg gewährleisten den öffentlichen Zugang zum Forstsee.

Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte über den Verkauf des Forstsees. Eine deutliche Absage an diese Gerüchte kommt vom Eigentümer, der Kelag, und der Gemeinde Techelsberg. "Kärntner Seen und die freien Zugänge zu ihnen für die Kärntner zu schützen, ist uns eine Herzensangelegenheit", so Landeshauptmann Peter Kaiser und Kelag-Eigentümervertreterin Gaby Schaunig. "Bevor diese Gerüchte weiter die Runde machen und die Forstsee-Besucher verunsichern, war es uns daher wichtig, gemeinsam mit allen Beteiligten klar zu stellen, dass am freien Zugang nicht gerüttelt wird."

Verkauf kein Thema

Auch für den Kelag-Vorstand Manfred Freitag ist ein Verkauf des Sees kein Thema. "Wir sind seit rund 20 Jahren Eigentümer des Sees und des Uferstreifens. An unserer damaligen Zusicherung, dass der See für alle Kärntnerinnen und Kärntner sowie Urlaubsgäste frei zugänglich bleibt, hat sich nichts geändert." Bürgermeister Johann Koban betont von Seiten der Gemeinde Techelsberg die Bedeutung des Forstsees als Ausflugs- und Erholungsgebiet.