Stelzer unterzeichnet Wasserstoff-Initiative

19.09.2018, 08:55 Uhr

EU-Energieminister in Linz: Stelzer unterzeichnet für OÖ eine EU-Initative im bereich neuer Wasserstoff-Technologien.

LINZ. Der EU-Energieministerrat widmete sich am Dienstag in Linz dem Thema Wasserstoff-Technologien. Tags davor hat das österreichische Energieministerium zur Konferenz „Charge for Change“ in die voestalpine Stahlwelt geladen. Für OÖ hat Landeshauptmann Thomas Stelzer (vorne l.) eine EU-Wasserstoff-Initiative unterzeichnet. Mit dabei: EU-Energiekommissar Miguel Arias Cañete (vorne r.), voestalpine-CEO Wolfgang Eder (hinten l.) und Josef Plank, Generalsekretär des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und Tourismus.