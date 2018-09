Fünf Fakten, die Sie über das Musical "I am from Austria" noch nicht wussten

24.09.2018, 10:43 Uhr

Der Publikumshit "I am from Austria" geht aufgrund des großen Erfolgs im Raimundtheater in die Verlängerung.

MARIAHILF. Im 6. Bezirk, genauer gesagt in der Wallgasse 18-20 heisst es wieder: Vorhang auf für das Musical mit den Hits von Rainhard Fendrich! Passend dazu verrät die bz fünf Fakten, die Sie über "I am from Austria" wahrscheinlich noch nicht wussten:Die Torte ist das Herzstück des Bühnenbildes. Sie ist zwölf Tonnen schwer und hat einen Durchmesser von zwölf Metern. Mit dem österreichischen Bundesadler, der auf ihr thront, erreicht sie eine Höhe von insgesamt 8,60 Metern.

Sage und schreibe 120 Paar Schuhe und mehr als 360 Kostüme sind bei "I am from Austria" im Einsatz. Damit auch alles haargenau passt, hatten die Darsteller jeweils zwei bis fünf An-#+proben.Das Orchester der Vereinigten Bühnen Wien wurde 1987 gegründet. Es besteht aus 84 Musikern. Im Raimund Theater kommt aktuell ein 26-köpfiges Orchester zum Einsatz, das die Hits von Fendrich spielt.Apropos Fendrich: Wussten Sie, dass der Musiker eigens für das Musical "Wo gehör ich hin" komponiert hat? Diesen Song gibt es nur live und auf dem Original Cast Album zu hören.Wer bis zum 29. November Karten bestellt, erhält mit dem Code „bezirkszeitung“ 35 Prozent Ermäßigung auf alle Donnerstage in diesem Zeitraum. Gültig in den Kategorien A und B, maximal vier Karten/Person. Buchungen: 01/58885-111, www.musicalvienna.at und an den Kassen der Vereinigten Bühnen.