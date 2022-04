Wie am Aschermittwoch ist es auch am Karfreitag Tradition, gemeinsam Fastensuppe zu essen. Vergangenen Freitag konnten verschiedene Suppen beim Altersheim in Landeck, beim Kapuzinerkloster in Perjen und vor dem Zammer Widum abgeholt werden.

LANDECK/PERJEN/ZAMS (sica). Zahlreiche Helferinnen und Helfer kamen am vergangenen Karfreitag vor dem Altersheim in Landeck, dem Kapuzinerkloster in Perjen und dem Zammer Widum zusammen, um gegen eine freiwillige Spenden zugunsten sozialerProjekte die traditionelleFastensuppe auszugeben.

Suppentag am Karfreitag vor dem Altersheim in Landeck: Sonja Trentinaglia, Julia Laskowski, Christoph Hammerle und Dasclita Dinuta (v.re.)

Suppentag in Zams: Maria Lanser, Alina Prieler, Peter Lanser, René Siegele und Lisa Huber (v.li.).

Es standen wieder verschiedenen Suppen zur Auswahl, welche vom Altersheim Landeck und in Zams von Der Grissemann, Hotel Jägerhof, Kronburg Rittern, Mutterhaus der Barmherzigen Schwestern, Postgasthof Gemse (Fam. Haueis) und dem Seniorenzentrum Zams-Schönwies zur Verfügung gestellt wurden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Suppen wieder in ein mitgebrachtes Behältnis gefüllt und mit nach Hause gegeben.

In selbst mitebrachten Behältnissen konnten wieder verschiedene Suppen gegen eine freiwillige Spende abgeholt werden.

Spenden für den guten Zweck



"Die Spenden am Aschermittwoch, welche überraschend sehr gut ausgefallen sind, werden mit den Spenden am Karfreitag zusammengelegt und einem sozialen Zweck zugeführt – wir sind noch bei überlegen für welchen",

so der Landecker Heimleiter Reinhard Scheiber zum Erlös. In Zams kommen die Spenden den Projekten in der Zammer Partnerpfarre Ifakara zugute - die BezirksBlätter berichteten.

Gut gelaunte Helferinnen und Helfer standen unter anderem in Zams bereit.

