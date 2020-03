Der Mensch ist ein gespaltnes Wesen,

denn Gut und Böse wohnt in ihm.

Er, der einst Gottes Ebenbild gewesen,

hat einen stolzen Eigensinn.

In seinem Denken ist er tief zerrissen,

Unsicher wankt er her und hin,

er tritt mit Füßen sein Gewissen,

wie Gott zu sein begeistert ihn.

Der eignen Allmacht hat er sich verschrieben,

tut alles, nur um grenzenlos zu sein,

doch auf der Strecke ist sein Herz geblieben,--

es findet Ruh bei Gott allein!........E.Otter