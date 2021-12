KAUNERTAL. Zwei Eiskletterer fanden am Samstagnachmittag einen 58-jährigen Tiroler in der Eiskletterarena Versetz am Wandfuß der Route „Der gelbe Fluss“ leblos im Schnee liegen. Der Mann war alleine unterwegs. Die Reanimationsversuche blieben erfolglos.

Tödlicher Eiskletterunfall in Kaunertal

Am 18. Dezember 2021, gegen 14:00 Uhr fanden zwei Eiskletterer im Kaunertal in der Eiskletterarena Versetz am Wandfuß der Route „Der gelbe Fluss“ einen offenbar abgestürzten Eiskletterer leblos im Schnee liegen. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Der Mann, ein 58-jähriger Österreicher, dürfte nach den bisherigen Ermittlungen in der dritten Stufe des Wasserfalles aus unbekannter Ursache abgestürzt sein.

Die Leiche wurde von der Alpinpolizei mit dem Polizeihubschrauber geborgen (Symbolbild).

