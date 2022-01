GALTÜR. Erdbau & Transporte DARA ist ein familiär geführtes Unternehmen das im Jahr 2011 von David Raggl gegründet wurde. Die Anfänge der Firmengeschichte wurden in einem Baucontainer und mit einem 1,7t Bagger geschrieben. Ein Jahr später kam ein 900kg Bagger dazu und der ambitionierte Jungunternehmer investierte in Anbau- und Kleingeräte. 2013 wurde der Fuhrpark um einen 3t Bagger erweitert und erstmals ein Mitarbeiter in Vollzeit angestellt. 2015 absolvierte er schließlich seine Ausbildung zum Erdbauer. Der Betrieb wuchs in jedem Jahr und es wurden weitere Geräte und Baumaschinen angeschafft. Zusätzlich dazu machte David 2016 noch eine Ausbildung zur Rückbaukundigen Person. 2017 wurde die Werkshalle in Galtür samt Waschanlage und Zwischenlager errichtet und ein weiterer Mitarbeiter eingestellt. Aufgrund seiner Erfahrung entschied sich David eine Ausbildung für Transport- und Güterbeförderungsgewerbe für LKW’s zu machen. Zudem wurde er Vizeeuropameister im Baggerfahren in Paris. Weiters erweiterte er seinen Betrieb durch einen 16t Kettenbagger, einen 10t Radbagger und einen 9t Kettenbagger. Seit diesem Jahr betreibt David auch eine Bodenaushubdeponie in Galtür/Vermunt. David Raggl kann voll Stolz zurückblicken auf alles was er in den letzten 10 Jahren gemeistert hat, und voll Freude sein Jubiläum feiern.