BEZIRK LANDECK. Nachdem der Behörde positive Coronavirus-Testergebnisse mit Delta-Bestätigung für zwei Personen vorliegen, die sich am Freitag, 30. Juli 2021, um ca. 15.00 Uhr im Regionalbus 260 der VVT, Busstation Bielerhöhe nach Galtür, aufgehalten haben, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf.

Nachdem der Behörde positive Coronavirus-Testergebnisse mit Delta-Bestätigung für zwei Personen aus dem Bezirk Innsbruck-Land vorliegen, die sich laut den behördlichen Erhebungen am Freitag, 30. Juli 2021, um ca. 15.00 Uhr im Regionalbus 260 der VVT (Busstation Bielerhöhe nach Galtür) aufgehalten haben, unternimmt die Gesundheitsbehörde vorsorglich einen öffentlichen Aufruf:

Personen, die sich im genannten Zeitraum ebenfalls in diesem Regionalbus aufgehalten haben, werden gebeten, vorsorglich einen PCR-Test durchzuführen. Zudem sollen diese Personen 14 Tage nach Aufenthalt an der genannten Örtlichkeit auf ihren Gesundheitszustand achten und vorsorglich verstärkt Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen beachten wie Abstand halten, Mund-Nasen-Schutz tragen und Menschenansammlungen meiden.

Selbstanmeldung zu PCR-Test mit Code LA-Aufruf-040821

Um eine schnellstmögliche Testanmeldung für die von dem Aufruf betroffenen Personen abzuwickeln, wurde von der Leitstelle Tirol ein eigener Anmeldevorgang bereitgestellt.Konkret:

Über www.tiroltestet.at Anmeldung zum PCR-Test auswählen

„Einmeldung starten“ und „Ich habe von der Behörde die Info erhalten, mich zu melden“ auswählen

Dort sind der Code LA-Aufruf-040821 einzugeben und die Anmeldedaten auszufüllen. Dies ermöglicht es auch den MitarbeiterInnen im Contact Tracing gegebenenfalls eine noch schnellere Zuordnung vorzunehmen.

Bei Auftreten von Symptomen wie Schnupfen, Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit oder dem plötzlichen Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns gilt es, umgehend eine Selbstanmeldung über www.tiroltestet.at durchzuführen oder die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren. Bei der Kontaktaufnahme mit dem Hausarzt bzw. der Hausärztin soll dies jedenfalls telefonisch erfolgen.

