Bei einem Riss im Gemeindegebiet Nauders wurde ein Wolf aus italienischer Population nachgewiesen. Dies wurde mit einer genetischen Probe bestätigt, teilt das Land Tirol in einer Aussendung mit.

NAUDERS. Jeweils ein Wolf aus der italienischen Population wurden bei einem Schafsriss in Nauders im Oberen Gericht (Bezirk Landeck) am 22. Juni sowie im Gemeindegebiet von Ellbögen (Bezirk Innsbruck Land) am 26. Juni nachgewiesen. Dort wurde in der ersten Junihälfte bereits zwei Mal ein Wolf aus der italienischen Population genetisch bestätigt. Die Ergebnisse der Genotypisierung zur Bestimmung des Individuums sind noch ausständig. Auch hier besteht der konkrete Verdacht auf die Beteiligung eines Großraubtieres.

Ergebnis der DNA-Analysen bestätigt Wolf aus der italienischen Population im Oberen Gericht.

Foto: Pixabay/christels (Symbolbild)

Infos zu großen Beutegreifern

Weitere Informationen rund um große Beutegreifer finden sich unter www.tirol.gv.at/baer_wolf_luchs. Zudem werden in der App des Landes Tirol in der Anwendung „Bär-Wolf-Luchs“ unter anderem die derzeit bekannten Nachweise großer Beutegreifer in Tirol bzw. Rissbegutachtungen von Nutztieren dargestellt.

Nach Schafsriss: Ein Wolf aus der italienischen Population wurde genetisch in Nauduers nachgewiesen.

Foto: Pixabay/Alexas_Fotos (Symbolbild)

